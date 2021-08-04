РИАМО - 4 авг. По предварительным данным, водитель автобуса, столкнувшегося с грузовым автомобилем на 29 км Боровского шоссе, не справился с управлением при перестроении, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП произошло в новой Москве днем в среду. Автобус двигался по 750 маршруту. В результате столкновения пострадали 10 человек, у беременной предварительно диагностировали черепно-мозговую травму.

У водителя автобуса стаж работы 30 лет. Перед выходом на рейс он прошел медосмотр.

На момент аварии в автобусе находилось более 30 человек.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>