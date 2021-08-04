РИАМО - 4 авг. Свыше 30 человек находились в рейсовом автобусе, который попал в аварию в среду днем на Боровском шоссе в новой Москве, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

В новой Москве произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. Пострадали 10 человек, среди которых беременная женщина. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его забрал вертолет МАЦ.

По предварительной информации пострадавших в аварии детей до 16 лет нет.

Известно, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. Перед сменой он прошел медицинский осмотр.

Одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

Видео с места крупной аварии на Боровском шоссе в Москве>>