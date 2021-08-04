РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Тротуар до автобусной остановки обустроят на региональной дороге в ЖК «Пятницкие кварталы» подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Работы по обустройству пешеходной зоны ведутся вдоль дороги от второй очереди ЖК до остановки общественного транспорта.

По словам заместителя главы администрации Евгения Владимирского, данный земельный участок находился в неразграниченной государственной собственности и не был на балансе муниципалитета.

«После того, как начали сдавать вторую очередь ЖК «Пятницкие кварталы», появилась необходимость пешеходной доступности до автобуса, идущего по региональной дороге Сабурово», - отметил Владимирский.

Он добавил, что ранее на дороге были кюветы, ямы, люди выкладывали кирпичами и досками себе проход.

«По результатам проведенных торгов был определен подрядчик, который сейчас ведет работу по обустройству тротуара протяженностью 150 м», - сказал Владимирский.

В планах администрации и строительство автомобильной дороги на данном участке. При наличии финансирования в следующем году начнется ее проектирование.