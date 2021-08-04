РИАМО - 4 авг. По прогнозам экспертов, после возобновления авиасообщения с курортами Египта с 9 августа пассажиропоток на курорты этой страны составит 30 тыс. человек в неделю, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Рейсы запускаются с 9 августа, цены уже сформированы, летают туда пока только регулярные рейсы и только из Москвы. Оценочно емкость заявленных рейсов составит примерно 30 тыс. человек в неделю. Пока сложно сказать, как идут продажи, сейчас минимальная стоимость на одного человека в Хургаду – это 40 тыс. рублей на неделю с размещением в гостинице 4 звезды с системой «все включено», — сказала Ломидзе на пресс-конференции, посвященной возобновлению авиасообщения с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.

Она добавила, что такая цена выше примерно на 15 тыс. рублей, чем ожидали туристы. Это связано с отсутствием чартерных рейсов в эту страну.

«Можно предположить, что спрос будет достаточно высокий, так как наши туристы активно пользовались прямыми перелетам через Каир и дальше наземным транспортом добирались до курортов. Это было достаточно неудобно и дороже, но спрос был высокий», — уточнила Ломидзе.

Ломидзе добавила, что появление возможности прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх оживит ситуацию, но этого мало для восстановления такого большого направления, как туризм.

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