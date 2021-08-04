РИАМО - 4 авг. В Музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцовском округе 14 августа пройдет интерактивная мистическая экскурсия «Усадьба Вяземы и тайна трех карт», где можно будет на себе ощутить очарование дворянской жизни, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Главной локацией экскурсии станет чердак дворца усадьбы Вяземы. Все посетители во время экскурсии почувствуют дух старинной усадьбы, а также смогут увидеть ее красоты с самой высокой точки дворцово-паркового комплекса Бельведра.

Здесь экскурсанты в полной мере могут ощутить очарование дворянской жизни, погрузиться в атмосферу присущего ей радушия и гостеприимства.

Проводником в этот таинственный мир выступит директор музея-заповедника Александр Рязанов. Он расскажет о прошлом вяземской земли, о тайнах родового гнезда князей Голицыных, а также раскроет секреты усадебного дворца, поведает легенды и предания, окружавшие его обитателей.

Экскурсия продлится 3 часа. За это время гости смогут прогуляться по приусадебному парку и дворцу. Кроме того, они узнают о жизни владельцев усадьбы, примут участие в познавательной интерактивной дворянской карточной игре XVIII века и смогут получить сувенир от «Пиковой дамы».