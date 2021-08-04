РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Дни открытых дверей пройдут в августе в Домах культуры, библиотеках и других учреждениях культуры подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В большинстве заведений мероприятия запланированы на 28 августа.

Для посетителей запланированы мастер-классы, концерты, кинопоказы, консультации с преподавателями, презентации новых творческих студий, открывающихся в учреждениях.

В библиотеках городского округа проведут презентации фондов и коллекций учреждений, кружков, клубов, студий, работающих и открывающихся на базе библиотек, мастер-классы, встречи с руководителями, квесты, экскурсии и встречи с писателями.

С расписанием дней открытых дверей можно ознакомиться на официальном сайте администрации округа.