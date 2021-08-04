РИАМО - 4 авг. Прокуратура столицы поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП с рейсовым автобусом в новой Москве, сообщается на сайте ведомства.

Крупная авария произошла на Боровском шоссе в новой Москве днем в среду. Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту. Пострадали 10 человек, среди которых беременная женщина. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. Перед сменой он прошел медицинский осмотр.

Одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

Видео с места крупной аварии на Боровском шоссе в Москве>>