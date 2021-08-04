РИАМО - 4 авг. Розыгрыш автомобилей среди горожан, сделавших прививку от коронавируса, проведут в столице в среду. Машины могут получить те, кто привился первым компонентом вакцины с 26 июля по 1 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.
Трансляция пройдет на канале «Москва 24». Выигравшим приз позвонят с номера: 8(495)870-36-00 и расскажут, что делать дальше. Список победителей опубликуют на сайте мэра города.
Самостоятельно проверить, вошли ли вы в число обладателей нового автомобиля, можно по ссылке. Для этого необходимо указать номер полиса ОМС и паспортные данные.
Кроме того, жителям столицы старше 60 лет, сделавшим прививку от коронавируса, вручают подарочные коробки акции «Миллион призов».
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Текстовая трансляция
4 АВГУСТА
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.
- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.
- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.
- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.
- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной:
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