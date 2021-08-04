РИАМО - 4 авг. Столичная полиция инициировала проведение проверки после ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего в среду на Боровском шоссе, сообщает пресс-служба управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также в аварии пострадала беременная.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Водитель, который управлял автобусом, имел 30-летний стаж работы. Перед выходом на рейс он прошел медосмотр.

Видео с места крупной аварии на Боровском шоссе в Москве>>