РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. В среду в связи с аварийно-ремонтными работами на ЦТП-5 прекращена подача горячей воды на нескольких улицах Щелкова, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача горячей воды прекращена по следующим адресам: ул. Краснознаменская, д. 7, 12; Пролетарский пр-т, д. 4/1, 4/2, 4/4; ул. Пустовская, д. 6, 10, 12, 14, 8; 1-й Советский пер., д. 16А, д/с №55, д/с №1.

Подача горячего водоснабжения будет восстановлена после завершения работ. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.