РИАМО - 4 авг. Российские туристы стали намного реже бронировать отели и билеты на поездки, они предпочитают оплачивать их в последний момент, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Важная тенденция, закрепившееся в летнем сезоне 2021 года, - это четкое нежелание и неготовность заранее бронировать на несколько месяцев вперед. Глубина продаж сформировалась в периоде 3-4 недели, с настойчивым желанием туристов оплачивать в последние дни перед поездкой», — сказала Ломидзе на пресс-конференции, посвященной возобновлению авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Директор Ассоциации туроператоров России связывает это с условиями пандемии, в которой находится весь мир и сфера путешествий. Она добавила, что люди опасаются закрытия отдельных стран и регионов, а также боятся заболеть коронавирусной инфекцией.

«Люди бояться изменения условий, которые, например, не дадут им в последний момент сделать ПЦР-тест или справку и у них не получиться нормально отдохнуть», — уточняет Ломидзе.

По словам эксперта, эта тенденция сохраниться вплоть до следующего года, даже если угроза пандемии Covid-19 будет снята.

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