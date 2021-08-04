РИАМО - 4 авг. Новое общественное пространство создали при благоустройстве территории возле Дома ученых им. А.П. Александрова Курчатовского института в Москве. Территорию украсили 10 арт-объектов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Итоги работ осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Благоустройство стало частью работ по сохранению Дома ученых, в 2015 году здание вошло в перечень выявленных объектов культурного наследия столицы. За 10 лет в столице восстановили 1640 объектов.

«Эту большую и важную работу город делает вместе с государственными и частными организациями. Хотел бы поблагодарить Курчатовский институт за работы по реставрации Дома ученых. А в результате благоустройства прилегающей территории на северо-западе города появилось еще одно качественное общественное пространство», – отметил Собянин.

На территории отремонтировали тротуары, разбили газоны и цветники, а также провели работы по озеленению – высадили 9,2 тыс. деревьев и кустарников. Для безопасности в темное время суток установили более 150 опор освещения т оборудовали видеонаблюдение.

В число арт-объектов, украсивших пространство вошли «Число Пи», «Лента Мебиуса», «Атом», «Невозможный треугольник», «Бесконечность». По периметру территории установили декоративное ограждение.

Перед центральным входом в Дом ученых построили летний кинотеатр. На территории предусмотрены площадки для занятий спортом: поле для мини-футбола, теннисный корт и тренажеры.

Дом ученых (ранее Курчатовский клуб) был построен в 1949 году. Он является образцом советского монументального классицизма. В 2017-2020 годах провели работы по его сохранению.

Специалисты привели восстановили инженерные коммуникации и кровлю, отреставрировали фасад, планировку помещений и актовый зал на 430 мест.

В настоящее время Дом ученых работает для научного сообщества и творческой молодежи. В 2021 году Дом ученых впервые принял участие в московской акции «Дни исторического и культурного наследия».

Кроме того, в 2018 году был открыт детский технопарк Курчатовского института. За период функционирования образовательной площадки обучение там прошли свыше 5 тыс. школьников.

Занятия у них ведут сотрудники института и приглашенные преподаватели. Обучение проводится по биоэнергетике, робототехнике, нанотехнологиям и микроэлектронике. Исследования проводятся в специально оборудованных лабораториях под руководством ведущих специалистов.