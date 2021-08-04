РИАМО - 4 авг. Жители Подмосковья по программе лояльности «Коммунальный бонус» чаще всего используют предложения от интернет-магазина Ozon, сети Burger King и онлайн-кинотеатра IVI, сообщает пресс-служба Московского областного единого информационно-расчетного центра.

Все больше жителей Подмосковья — клиентов МосОблЕИРЦ — становятся активными участниками акции по кешбэку для держателей карт «Мир» и программы «Коммунальный бонус».

«Акция по кешбэку стартовала месяц назад. За это время более 23 тыс. наших клиентов уже смогли вернуть себе 1,5 млн рублей», — отметил генеральный директор ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

Для добросовестных плательщиков, оплачивающих коммунальные счета онлайн через личный кабинет на сайте расчетного центра или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», доступна еще одна интересная программа — «Коммунальный бонус».

В ней собраны порядка 30 предложений от книжных издательств, поставщиков товаров для спорта, красоты и здоровья, супермаркетов и ресторанов быстрого питания.

В первой пятерке лидеров спроса — интернет-магазин Ozon, поставщик продуктов с коротким сроком хранения «Чистая линия», клуб выгодных покупок Frogogo, ресторан быстрого питания Burger King и онлайн-кинотеатр IVI.