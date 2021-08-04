РИАМО - 4 авг. Российские туристы в 2021 году чаще выбирали отдых внутри страны, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Спрос по большинству внутренних направлений превысил показатели 2020 года, что очевидно, ведь в 2020 году сезон был сильно порезанным и начался с июля, по предварительной оценке спрос может превысить показатели 2019 года», — сказала Ломидзе на пресс-конференции, посвященной возобновлению авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Она добавила, что в 2020 году поток туристов сократился на 30% по отношению к 2019. В настоящее время это значение может составить от 10% до 15% в сравнении с показателями прошлого периода.

Ломидзе уточнила, что можно было достичь объем туристического потока 2019 года, однако этому помешал ряд ограничений, введенных в регионах.

«Решение губернатора Краснодарского края по ограничению въезда оказало существенное влияние на распределение потоков и на спрос, причем не только на внутреннем, но на внешних рынках», — подчеркивает Ломидзе. ​

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