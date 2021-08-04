РИАМО - 4 авг. Специалистами государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проверено около 1 тыс. тонн бахчевых культур на содержание нитратов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Август и сентябрь являются лучшим временем для покупки арбузов и дынь, так как это период их естественного созревания и наименьшей вероятности содержания в бахчевых нитратов. Но проверка продукции, поступающей на рынки региона, идёт постоянно. Контроль каждой партии дынь и арбузов проводят специалисты 112 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. На сегодняшний день проверено порядка 1 тыс. тонн бахчевых культур», - сказал Сергей Воскресенский.

Нитраты являются частью организма человека, растений и грунта и в допустимых концентрациях не наносят существенного вреда здоровью. Но высокие концентрации этих веществ опасны. Нитратное отравление приводит к нарушению работы нервной системы, сердца, органов пищеварения и гипоксии тканей.

«На содержание нитратов проведено 1004 исследования поставленных партий бахчевой продукции. Превышение предельно допустимого уровня нитратов не выявлено», - отметил Воскресенский.

По словам министра, информация от покупателей о завышенном содержании нитратов в бахчевых культурах принимается в обязательном порядке к сведению и учитывается при проверке образцов продукции в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы области.

Воскресенский напомнил, что приобретение бахчевых культур в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья.

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