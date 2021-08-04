РИАМО - 4 авг. В Подмосковье за сутки выявили 1517 случаев заражения Covid-19. Наибольшее число случаев зафиксировано в Люберцах (106), Балашихе (96), Химках (93), Красногорске (81) и Раменском округе (75), сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

68 случаев выявили в Одинцовском округе, 65 – в Пушкинском, 60 – в Ленинском округе, 59 – в Королеве, 51 – в Мытищах, 50 – в Щелкове, 45 – в Солнечногорске, 44 - в Чехове, 39 – в Жуковском, 37 - в Воскресенском, 36 – в Подольске.

По 34 – в Истре и Лобне, 32 – в Ступине, 31 – в Клину, по 28 – в Долгопрудном и Богородском округе, 27 – в Орехово-Зуевском округе, 24 – в Ивантеевке, по 22 в Дзержинском и Дмитровском округе, 20 – в Коломне, 19 – в Котельниках, 18 – в Электростали, 17 – в Домодедове.

По 15 – в Дубне, Реутове и Сергиево-Посадском округе, 14 – в Егорьевске, 11 – в Наро-Фоминском округе, 10 – в Лосино-Петровском, по 9 – в Серпухове и Фрязине, по 7 – в Черноголвке и Луховицах, 6 – в Краснознаменске.

По 3 – в Шаховской, Волоколамском округе, Лыткарине, Можайском округе, Зарайске, Павловском Посаде и Серебряных Прудах, по 2 – во Власихе, Озерах, Красноармейске, Шатуре и Талдомском округе.

По одному случаю заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Бронницах и Кашире.

Ни одного случая не выявили в Лотошине, Рошале, Молодежном, Звездном городке, Электрогорске, Пущине и Протвине.

Всего с начала пандемии на территории Московской области выявили 391 548 случаев. Выздоровели после коронавируса 321 323 человека. Скончались 7326 человек.

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4 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.

- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.

- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.

- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.

- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной: