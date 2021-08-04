РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Окружной форум председателей советов многоквартирных домов городского округа Подольск «Управдом» состоится в формате видеоконференции 5 августа, начало в 16:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

В форуме примут участие первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко, председатель комитета по ЖКХ администрации Сергей Сердюков, начальник управления «Подольск» ООО «МособлЕИРЦ» Александр Гусаков, руководитель отделения Ассоциации председателей советов МКД в Подольске Ольга Дорофеева, представители Чеховского филиала ООО «МСК-НТ», а также Госадмтехнадзора Московской области и Госжилинспекции региона.

В ходе мероприятия обсудят ряд вопросов, касающихся реализации программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и программы по ремонту подъездов в микрорайоне Климовск, проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в электронном виде. Также обсудят включение в единый платежный документ строки «Электроэнергия».

Кроме того, затронут тему заключения прямых договоров собственников с ООО «МСК-НТ», договорных отношений собственников нежилых помещений с региональным оператором, дезинфекции, замены и ремонта контейнеров, контейнерных площадок, принимаемых мер по улучшению качества вывоза ТКО и КГО на территории округа и контроля за соблюдением графика вывоза ТКО.

Ссылка на онлайн-трансляцию форума на видеохостинге YouTube. Жители Подольска смогут задать интересующие их вопросы онлайн в чате трансляции. При направлении вопроса нужно указывать контактные данные (имя, адрес, номер телефона или адрес электронной почты) для обратной связи.