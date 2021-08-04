РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Еще 81 случай инфицирования коронавирусом диагностировали в подмосковном Красногорске за сутки, за сутки в регионе диагностировали 1 517 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.
В Красногорске выявили 22 086 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 81 - за минувшие сутки.
С начала пандемии в Московской области выявлено 391 548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 326 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 321 323 человека.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
4 АВГУСТА
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.
- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.
- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.
- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.
- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной:
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии