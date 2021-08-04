РИАМО - 4 авг. Рабочие завершили третий этап благоустройства парка усадьбы Кривякино, расположенной в Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому в текущем году в усадебном парке Кривякино преобразилась пойма Москвы-реки.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, в 2019 году мы приступили к созданию здесь абсолютно новой зоны отдыха. За это время парк полностью поменял свой вид: отреставрирован каскад прудов XVIII века, появились беседки и ротонды, оранжерея, амфитеатр на склоне, площадь с красивым фонтаном, по всей территории протянуты пешеходные маршруты. Сегодня мы видим, что нам удалось реализовать намеченные планы», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что это место является популярным среди местных жителей. В парке часто устраивают различные мероприятия.

После завершения третьего этапа благоустройства в парке получилась красивая прогулочная экозона с дорожками из деревянного настила, лежаками для отдыха, озеленением с сохранением естественного ландшафта, смотровыми площадками и зоной для проведения мероприятий.

Пойменная часть парка периодически затопляется, поэтому, согласно проекту, здесь сделали дорожки из деревянных настилов на свайных конструкциях. В сочетании с ландшафтной архитектурой и высадкой зеленых насаждений, такое решение дало красивую прогулочную экозону.