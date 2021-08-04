РИАМО - 4 авг. Рабочие завершили третий этап благоустройства парка усадьбы Кривякино, расположенной в Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому в текущем году в усадебном парке Кривякино преобразилась пойма Москвы-реки.
Он подчеркнул, что это место является популярным среди местных жителей. В парке часто устраивают различные мероприятия.
После завершения третьего этапа благоустройства в парке получилась красивая прогулочная экозона с дорожками из деревянного настила, лежаками для отдыха, озеленением с сохранением естественного ландшафта, смотровыми площадками и зоной для проведения мероприятий.
Пойменная часть парка периодически затопляется, поэтому, согласно проекту, здесь сделали дорожки из деревянных настилов на свайных конструкциях. В сочетании с ландшафтной архитектурой и высадкой зеленых насаждений, такое решение дало красивую прогулочную экозону.
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