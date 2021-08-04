РИАМО - 4 авг. В крупном ДТП, произошедшем на Боровском шоссе, пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Крупная авария произошла на Боровском шоссе в новой Москве днем в среду. Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту. Водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. Перед сменой он прошел медицинский осмотр.

Ранее сообщалось о 8 пострадавших. Среди них – беременная женщина. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>