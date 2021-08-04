РИАМО - 4 авг. Управляющий партнер риелторской компании Надежда Коркка рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке жилья нужно спросить не только о праве собственности, о ситуации с парковкой, но и задать неочевидные вопросы, сообщает aif.ru.

Также эксперт советует четко формулировать свои вопросы перед продавцом.

«Так, если вы напрямую спросите, менялась ли в квартире проводка, то со стопроцентной вероятностью услышите, что да, но это не будет гарантировать, что так и было в действительности. Лучше задать вопрос так: «Какая у вас проводка: медная или алюминиевая? Как давно вы ее меняли?» (алюминиевая менее долговечна и более склонна к нагреванию при перегрузках)», — подсказывает эксперт.

Также перед покупкой на вторичном рынке нужно поинтересоваться о собственниках квартиры. Обязательно нужно задать вопрос: «Кто собственники квартиры, сколько их и есть ли среди них несовершеннолетние дети?».

Коррка напомнила, что если собственников несколько, то нужно убедиться, все ли они согласны на сделку. В этом случае нужно попросить показать документы, нотариально это подтверждающие. При наличии несовершеннолетних, зарегистрированных в квартире, стоит выяснить, согласован ли вопрос продажи со службой опеки.

«Сколько человек зарегистрированы в квартире и когда они готовы выписаться? Если это не прояснить, вы рискуете купить лот «с людьми», которых потом придется снимать с регистрационного учета в судебном порядке», — указывает эксперт.

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