РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Современное освещение появится на 36 улицах Балашихи, по программе «Светлый город» в текущем году планируют установить 884 новых светильника и 741 опору, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы по организации уличного освещения уже завершены в микрорайоне Авиаторов — на улицах Летной и Третьяка.

«В Балашихе предусмотрена установка современных светильников практически во всех микрорайонах города, включая отдаленные территории и сельские поселения. Новые опоры появятся вдоль дорог, у детских садов и тротуаров, откуда поступало больше всего жалоб на отсутствие освещения со стороны жителей», — сказал генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.

Он добавил, что все светильники — светодиодные, энергоэффективные, отвечают современным требованиям.

На реализацию региональной программы «Светлый город» в Подмосковье в 2021 году выделят 1,3 миллиарда рублей. Из них на модернизацию наружного освещения в Балашихе будет потрачено свыше 150 миллионов рублей. В адресный перечень вошли 20 улиц. Его составили с учетом итогов голосования на портале «Добродел». Остальные локации отобрали на основании обращений, поступающих от жителей города.

Проект «Светлый город» реализуется в Балашихе с 2017 года по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилье и городская среда».

С 2019 года программой «Светлый город» в Подмосковье занимается министерство благоустройства. Проект направлен на освещение дворов, улиц, аварийных участков дорог и тротуаров, общественных пространств — парков, скверов, набережных рек, прудов и водоемов. Еще одно направление — художественная подсветка исторических достопримечательностей и культурных зданий и сооружений.