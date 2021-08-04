РИАМО - 4 авг. Во дворе журфака МГУ завершилась церемония прощания с президентом факультета журналистики Ясеном Засурским, проводить в последний путь легендарного профессора пришли его родственники, коллеги, друзья, чиновники и многочисленные ученики, передает корреспондент РИАМО.

Церемония проходила во дворе здания факультета на Моховой улице, куда после отпевания в домовом храме мученицы Tатианы при МГУ принесли гроб с усопшим. Похоронят Засурского на столичном Троекуровском кладбище.

Руководитель кафедры медиалингвистики факультета журналистики МГУ, профессор Павел Балдицын предложил присвоить факультету имя Засурского.

«Я верю в бессмертие человеческих дел, в бессмертие статей, книг, факультета. Ясен Николаевич создал этот факультет. <...> Я верю, что доживу до того момента, когда факультету будет присвоено имя Ясена Николаевича Засурского», - сказал Балдицын в ходе церемонии прощания.

На прощание приехали родственники, друзья, коллеги, бывшие и нынешние студенты факультета. Больше 1,5 часов люди нескончаемым потоком подходили к гробу, оставляли цветы. Многие рассказывали о Засурском в формате «свободного микрофона», подчеркивали его роль в их жизни и в развитии журналистики в России. Некоторые приносили свои изданные книги.

Засурскому был 91 год. Он умер в Москве. На журфаке МГУ Засурский работал с момента его основания в 1952 году, а также возглавлял факультет с 1965 по 2007 годы.

Засурский создал научные дисциплины факультета по истории зарубежной литературы и журналистики, современным зарубежным СМИ. Еще он написал один или в соавторстве порядка 300 научных трудов.