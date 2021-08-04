РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Свыше 350 тыс. т гипсовых и 250 тыс. т цементных смесей планируют произвести на заводе «Кнауф» в подмосковном Красногорске в 2021 году, сообщил начальник управления по производству ООО «Кнауф Гипс» Александр Требунских.

Глава горокруга Алексей Спасский посетил предприятие с рабочим визитом в среду. В мероприятии приняли участие управляющий группы «Кнауф Восточная Европа и СНГ» Янис Краулис, замглавы администрации округа Михаил Шувалов, представители предприятия и администрации.

«Это одно из крупнейших предприятий, налогоплательщиков в Красногорске. Почти 600 сотрудников. Потрясает организация технологического процесса. Потоком реализован принцип направленности создания условий на человека», – сказал Спасский.

Предприятие в Красногорске стало первым российским производством международной группы «Кнауф». Оно занимает площадь около 320 тыс. кв. м. Среднемесячная заработная плата в ООО «Кнауф Гипс» составляет 105 тыс. рублей.

На предприятии в Красногорске работают 5 производственных линий: заводы гипсокартонных листов, сухих гипсовых смесей, сухих цементных смесей, грунтовок и металлических профилей, а также производство систем для модульного домостроения – двух- и трехмерных элементов зданий заводской готовности. Под марками «Новый дом» и Knauf Prefab Construction конструкции поставляют на разноплановые объекты в России и за границей.

«Мне кажется, что мы посотрудничаем с производством в части размещения каких-то локальных офисных помещений для почты, ФАПов, МФЦ. По моей практике это очень востребовано», – отметил по поводу модульного домостроения Спасский.

Требунских сообщил, что в 2021 году в Красногорске планируют произвести 350 тыс. т гипсовых смесей, 250 тыс. т цементных смесей, 31 млн кв. м гипсокартона и 48 млн м металлопрофиля.

Он также отметил, что «Кнауф» продолжает вкладывать средства в развитие и модернизацию производственного предприятия в Красногорске. В 2020 году инвестиции составили 125 млн рублей. В планах на 2021 год – вложения в объеме 306 млн рублей.

В 2021 году ООО «Кнауф Гипс» стало победителем Всероссийского конкурса предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии, получило диплом «Элита строительного комплекса России» и вошло в «Золотой фонд строительной отрасли России». Об этом объявили 3 августа на торжественном заседании Российского союза строителей.