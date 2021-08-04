РИАМО - 4 авг. Водитель 750 автобуса, который столкнулся с грузовиком в Москве, имеет 30-летний стаж работы, сообщает столичный Дептранс.

Авария произошла днем в среду на 29 км Боровского шоссе. Предварительно, пострадали 8 человек.

В парке «Мосгортранса» данный водитель работает 11 лет. Перед сменой он прошел медицинский осмотр. Режим труда и отдыха выполнен.

После крупного ДТП перекрыто 2 полосы по направлению в центр. Водителей просят объезжать место ДТП по Киевскому шоссе.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>