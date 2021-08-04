РИАМО - 4 авг. Одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП случилось на 29 км шоссе. Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту. 8 пассажиров пострадали, среди которых была беременная женщина.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим. Также на место аварии прибыл заместитель прокурора ТиНАО Николай Бутов, сотрудники Госавтоинспекции и городских экстренных служб.

На дороге перекрыли 2 полосы в центр. Водителям рекомендовали объезжать по Киевскому шоссе.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>