РИАМО - 4 авг. На место аварии пассажирского автобуса и грузовика на Боровском шоссе прибыл заместитель прокурора ТиНАО Николай Бутов, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Авария произошла днем в среду на 29 км шоссе. Предварительно, пострадали 8 человек.

Сейчас на месте аварии также работают сотрудники Госавтоинспекции и городских экстренных служб.

На дороге перекрыли 2 полосы в центр. Водителям рекомендовали объезжать по Киевскому шоссе.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>