РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. За 7 месяцев текущего года в городском округе Мытищи произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 36 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации горокруга.

Основными видами ДТП остаются столкновения и наезды на пешеходов. За 7 месяцев зарегистрировано 14 столкновений транспортных средств, в которых 4 человека погибли и 15 пострадали, а также 17 наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 16 получили различные травмы. Виновность со стороны водителей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 28%.

В целях профилактики и снижения количества ДТП, а также выявления и пресечения фактов нарушения правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов, на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение профилактических мероприятий: «Нетрезвый водитель» - 7, 14, 21 и 28 августа; «Ребенок-пассажир» - 11, 18 и 25 августа; «Опасный груз» - с 2 по 8 августа; «Ремень безопасности» - с 9 по 15 августа.

Также будут проводиться мероприятия: «Тахограф» - с 9 по 15 августа; «Встречная полоса» - с 16 по 22 августа; «Автобус» - с 16 по 22 августа; «Пешеход, пешеходный переход» - с 23 по 29 августа.

В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует использовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции, а также требовать от них проведение административных процедур в зоне действия видеорегистраторов.