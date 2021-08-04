РИАМО - 4 авг. Движение транспорта затруднено на участке Боровского шоссе в столице, где столкнулись грузовик и пассажирский автобус, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящий момент перекрыто 2 полосы по направлению в центр. Водителей просят объезжать место ДТП по Киевскому шоссе.
На 29-м км Боровского шоссе произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб.
Предварительно, пострадали 8 человек, включая беременную женщину. На месте работают экстренные службы.
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