РИАМО - 4 авг. Движение транспорта затруднено на участке Боровского шоссе в столице, где столкнулись грузовик и пассажирский автобус, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент перекрыто 2 полосы по направлению в центр. Водителей просят объезжать место ДТП по Киевскому шоссе.

На 29-м км Боровского шоссе произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб.

Предварительно, пострадали 8 человек, включая беременную женщину. На месте работают экстренные службы.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>