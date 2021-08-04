Известно о 8 пострадавших. Среди пострадавших – беременная женщина. Также известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.
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