РИАМО - 4 авг. Девочка 2014 года рождения получила телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму в батутном центре на юго-востоке столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в июле. Пострадавшую доставили в больницу, где она получает всю необходимую медпомощь.

По данному факту начали доследственную проверку.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сказала Иванова.

По результатам данной проверки специалисты примут процессуальное решение.