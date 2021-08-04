РИАМО - 4 авг. Безработный мужчина напал на прохожего у подъезда д. 58, корп. 1, на Боровском шоссе в Москве, ударил его стеклянной бутылкой по голове и украл портфель, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В портфеле мужчины были ноутбук, сумка с личными вещами и документами. Материальный ущерб составил порядка 28 тыс. рублей.

Пострадавшего с ушибленной раной головы скорая помощь доставила в медучреждение.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении на улице Скульптора Мухиной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».