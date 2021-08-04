РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. Ледовая арена имени В.А. Третьяка в Щелкове приглашает в выходные всех любителей зимних видов спорта на бесплатные сеансы массового катания на коньках, сообщается на сайте спортивного учреждения.

7 августа с 18:15 до 19:15 и 8 августа с 15:15 до 16:15 на ледовой арене можно будет бесплатно покататься на коньках.

Также 6 августа с 12:15 до 13:15 состоится «Добрый час», во время которого бесплатно покататься смогут школьники, студенты, многодетные семьи, дети-сироты и люди с ограниченными возможностями здоровья.

На мероприятие необходимо предварительно записаться. Все подробности можно узнать по телефону: 8(496)250-07-88.