РИАМО - 4 авг. Телеканал РЕН ТВ на своем сайте опубликовал видео крупного ДТП, произошедшего днем в среду на Боровском шоссе в Москве.

На кадрах видно, как пострадавшим оказывают помощь. Один человек лежит прямо на асфальте.

Крупная авария произошла на Боровском шоссе в новой Москве. Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту.

Известно о 8 пострадавших. Среди пострадавших – беременная женщина. Также известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.