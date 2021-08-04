РИАМО - 4 авг. Один из пострадавших после столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса на Боровском шоссе находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

На 29-м км Боровского шоссе произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб. Предварительно, пострадали 8 пассажиров автобуса.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и городских экстренных служб.

Ранее Дептранс сообщал, что в аварии пострадала беременная женщина.