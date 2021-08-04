РИАМО - 4 авг. Открытие выставки «Островная Греция» состоится 5 августа в Главном корпусе Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Выставка пройдет в рамках проекта московских художников-монументалистов «Одиссея для Пенелопы», который реализуется с 2018 года.

В экспозиции представят работы 11 художниц из Москвы. На выставке можно будет посмотреть на картины, выполненные на пленэрах и по впечатлениям от путешествий в Грецию.

Большая часть этюдов, картин, рисунков сделана на одном из живописнейших греческих островов Гидра (Идра), который нередко называют «островом поэтов и художников».

Вся территория Гидры представляет собой природный заповедник. На этой территории находятся порядка 300 церквей, 6 монастырей, роскошные старинные особняки. В работах художниц – скалистые пейзажи острова, улочки, постройки, портреты жителей.

На выставке представлено около 70 произведений, предлагающих совершить увлекательное «путешествие» по островной Греции.