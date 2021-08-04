РИАМО - 4 авг. В аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса на Боровском шоссе в Москве пострадала беременная женщина, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Крупная авария произошла на Боровском шоссе в новой Москве. Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту.

«В ДТП пострадало 8 человек, среди них есть беременная женщина. Детали уточняем», — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.