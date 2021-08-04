РИАМО – 4 авг. Москва заняла 3 место рейтинга российского отделения Greenpeace по открытости регионов России к программе «Зеленый курс», направленной на переход России на низкоуглеродное развитие. Лидером рейтинга стала Сахалинская область, второе место поделили Хабаровский край и Ленинградская область, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Одним из крупнейших проектов Москвы в рамках следования «зеленому курсу» стало размещение «зеленых» облигаций. В конце мая Москва первым из субъектов РФ разместила «зеленые» облигации на 70 млрд рублей, средства от размещения которых будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро – проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта и положительно влияющие на экологию в городе и на здоровье людей», – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг сформирован на основе данных, полученных Greenpeace из официальных ответов региональных властей на запросы организации. Основными критериями оценки открытости регионов стали количество реализуемых мер «Зеленого курса», количество прорывных и «ложных» решений по переходу на низкоуглеродное развитие, готовность властей региона сотрудничать с Greenpeace по вопросам реализации «Зеленого курса».