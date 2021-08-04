РИАМО - 4 авг. По предварительным данным, 8 человек пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса в районе Боровского шоссе в столице, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Авария произошла около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома №1к1.

Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту.

«По предварительной информации, в автобусе пострадало 8 человек, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

Причины происшествия в настоящий момент устанавливают сотрудники ГИБДД.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>