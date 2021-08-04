РИАМО - 4 авг. По предварительным данным, 8 человек пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса в районе Боровского шоссе в столице, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
Авария произошла около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома №1к1.
Столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту.
«По предварительной информации, в автобусе пострадало 8 человек, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.
Причины происшествия в настоящий момент устанавливают сотрудники ГИБДД.
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