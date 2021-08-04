РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. В подмосковной Балашихе произошло столкновение мотоцикла и иномарки, в дорожной аварии байкер получил травмы, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили видео с места аварии. На место ДТП выехали экстренные службы округа.

«По предварительным данным, в среду около 1:40 на улице Трубецкой, 98 в Балашихе автомобиль Ford не уступил дорогу проезжающему мотоциклу, в результате чего произошло столкновение. В результате аварии пострадал мотоциклист, который с травмами был госпитализирован в больницу», - сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.