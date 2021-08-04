РИАМО - 4 авг. С 5 по 8 августа в столице в рамках гастрономического проекта «Лето в городе» будут открыты 18 площадок, гости мероприятия смогут попробовать фруктовый плов, жареную дыню, мини-бургеры и томленный на огне ананас. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадки в центре города будут работать на Тверской площади и площади Революции, остальные 16 – в различных районах мегаполиса.

Гости мероприятия смогут попробовать блюда из разных регионов России, а также из других стран мира – Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции и Японии.

7 августа с 15:00 до 17:00 на площадке по адресу: Матвеевская улица, владение 2, приготовят плов с фруктами. В него добавляют курагу, яблоки, изюм, барбарис и чернослив. И в самом конце приготовления фруктового плова – яблочный сок и мед с орехами. Блюдо одновременно и сладкое, и пряное.

7 августа на Площади Революции будут готовить жареную дыню в беконе. Повара завернут дыню в нежнейший бекон и положат на раскаленную поверхность. Приготовление блюда занимает около 3 минут, пока бекон не поджарится до хрустящей корочки. Попробовать необычное сочетание можно с 15:00 до 17:00.

На этой же площадке будут готовить ананас в собственном соку, томленный на огне, а еще рис на воке с курицей.

День креветок проведут на площадке на бульваре в 16-м микрорайоне Крюкова. Там приготовят креветки с ананасами. Сначала их обжарят на костровых чашах до румяной корочки, а затем положат на подушку из риса, сверху блюдо польют соусом терияки. Попробовать необычное блюдо можно будет с 19:00 до 21:00 и 8 августа с 14:00 до 18:00.

Также 8 августа с 14:00 до 18:00 на этой площадке гостей удивят мини-бургерами в азиатском стиле. В блюде будет котлета из крабов и креветок с кисло-сладким соусом, сдобрят все приправой из лемонграсса.

Гриль-зона будет работать гостей площадки по адресу: бульвар Дмитрия Донского, дом 11, 7 и 8 августа с 15:00 до 18:00. Там можно будет попробовать мясные и рыбные блюда, а еще десерт – панкейки с различными ягодными начинками и ореховой пастой.