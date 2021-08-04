РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов оценил темпы и результаты проделанных работ по капремонту ДК «Кучино» в Балашихе, общая сумма капремонта, технического переоснащения здания и благоустройства прилегающей территории составила более 200 млн рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы в ДК «Кучино» проводят в рамках губернаторской программы «Культура Подмосковья». Согласно проекту, сохранятся исторический облик здания и его внутренние элементы: лепнина, интересные архитектурные особенности, включая балконы в большом зрительном зале. Для людей с особенностями здоровья оборудуют посадочные места на первых двух рядах большого зрительного зала, в который они смогут попасть через отдельный вход, оборудованный специальным пандусом.

«Работы ведутся почти два года, в период пандемии темп работ был снижен. Первый год проходило укрепление фундамента. Подвальное помещение полностью укреплено и изменено, что потребовало и дополнительных затрат, а также выделения дополнительных средств из регионального бюджета. Строители укладываются в эти средства, ежедневно мы приближаемся к готовности объекта», – сказал Ефимов.

Он отметил, что во время капремонта были выявлены дополнительные работы, которые будут профинансированы и выполнены. Завершение «перезагрузки» учреждения запланировано на конец 2021 года.

По словам директора учреждения Любови Ульяновой, на прилегающей территории будут установлены новое облегченное ограждение и детская площадка, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Появятся лавочки, цветники, новые зеленые насаждения.

«Будет возобновлен и проект «Кинодворик» – организованы удобные места для просмотра фильмов и место для подвесного экрана. Оборудуют и автопарковку на 28 мест, 3 из которых – для машин граждан с ограниченными возможностями», – подчеркнула Ульянова.