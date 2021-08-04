РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин совместно с представителями отдела надзорной деятельности и АО «Водоканал - Мытищи» провели выездную встречу со старостой и жителями деревни Беляниново, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

В ходе встречи обсуждались вопросы пожарной безопасности, канализования и водоотведения домовладений, а также наиболее актуальные проблемы, волнующие граждан на сегодняшний день. Это и обустройство уличного освещения, тротуаров, ремонт дорог, транзитный проезд большегрузного транспорта и многое другое.

Все вопросы будут зафиксированы в протоколе и приняты в работу.