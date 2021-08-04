РИАМО - 4 авг. Крупнейший в Европе Центр самбо и бокса, который строится на территории спорткомплекса «Лужники», готов на 43%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Один из ключевых (спортобъектов - ред) – крупнейший в Европе Центр самбо и бокса. Его готовность – 43%. Конструктив здания фактически готов – монолитные работы выполнены на 95%. Полным ходом продолжается установка панелей внешнего контура здания», — сказал Бочкарев журналистам.

По его словам, недавно строители приступили к монтажу стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо, их площадь составит около 2 тыс. кв м.

Бочкарев добавил, что на объекте продолжаются работы по монтажу инженерных систем и устройству трибун в зрительных залах самбо и бокса. Завершить строительство центра планируется до конца года.

Комплекс будет соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, а по своему наполнению не будет иметь аналогов в мире.

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