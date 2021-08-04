РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Три брошенных автомобиля убрали с территории микрорайона Кузнечики Подольска за прошедший месяц, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Территориальным управлением в микрорайоне Кузнечики совместно с комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа проводится работа по удалению с территории микрорайона брошенного и разукомплектованного автотранспорта.

Работа организована в соответствии с постановлением главы Подольска «Об утверждении порядка выявления, вывоза и утилизации брошенного автотранспорта на территории городского округа Подольск Московской области». Со 2 июля по 2 августа с территории микрорайона были удалены три единицы автотранспорта. В настоящее время ведется работа в отношении еще двух автомобилей.