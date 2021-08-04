РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи произвели очистку перепускного коллектора на реке Сукромке, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В среду исполняющий обязанности заместителя главы администрации Сергей Покатило совместно с экологами контрольного управления и представителями МУП «Водосток» провел визуальное обследование водовыпусков ливневой канализации, осуществляющих сброс в реку Работню, и перепускного коллектора на реке Сукромке.

По результатам обследования был проведен комплекс мероприятий по очистке данного коллектора.