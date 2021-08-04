РИАМО - 4 авг. В 2023 году планируется завершить строительство Национального космического центра в столице. Общая площадь зданий составит 250 тыс. квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Национальный космический центр станет главной точкой притяжения высвобождаемой территории завода имени Хруничева. Общая площадь зданий составит 250 тыс. квадратных метров, где разместится центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации «Роскосмос», штаб-квартиры отраслевых организаций, отраслевой банк, образовательный центр», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что доминантой комплекса зданий НКЦ станет башня со шпилем высотой 288 метров.

«Завершено возведение монолитных конструкций цокольного этажа башни. На днях строители запустили систему самоподъемной опалубки для возведения конструктива башни. Применяемый метод строительства зданий при помощи этой системы позволит выполнять работы ускоренными темпами и безопасно», - отметил Андрей Бочкарев.

Кроме того, более чем на 90% готов монолит низкоэтажной части НКЦ.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>