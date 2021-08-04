РИАМО - 4 авг. С 2011 года на территории столицы построено более 1058 км автодорог, в этом году планируется построить 81 км дорог, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С 2011 года мы построили свыше 1058 километров дорог, а это 18% от существующей улично-дорожной сети. В планах этого года – 81 километр дорог, 18 искусственных сооружений, 16 пешеходных переходов. Из них с начала года построено 25 километров дорог, 13 искусственных сооружений и 15 переходов», — сказал Бочкарев журналистам.

Он добавил, что за 2021-2023 годы в столице планируется построить 266 км дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода. Ключевой проект на ближайшие 2 года — достроить систему хордовых магистралей.

«Глобальных строек дорог в пределах «старой» Москвы в ближайшее время мы не планируем. Все силы брошены на возведение транспортного каркаса новой Москвы», — подчеркнул Бочкарев.