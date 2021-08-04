РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. На улице Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики Подольска заменили 2322 кв. м асфальтобетонного покрытия, сообщили в теруправлении администрации округа.

Работы выполнили по двум полосам на отрезке от пересечения с улицей Генерала Стрельбицкого до пересечения с улицей Генерала Смирнова. Отремонтировали все участки покрытия с повреждениями, полученными за предыдущий период эксплуатации.

Работы выполнило ООО «ГРАНИТ 001» в соответствии с муниципальным контрактом на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В текущем году контракт с компанией заключил комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа.