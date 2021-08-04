РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. С 5 августа в поликлинике №1 Мытищинской городской клинической больницы начнет вести прием нейрохирург, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Прием будет проходить по четвергам с 10:00 до 19:00. Поликлиника располагается по адресу: улица Воровского, строение 2, телефон регистратуры: 8(495)308-14-01.

Нейрохирургия — это раздел хирургии, который занимается вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему.